El Tanque Denis | Atalanta vai avanti con Palladino | il progetto ha bisogno di continuità

German Denis ha espresso il suo supporto per la conferma di Raffaele Palladino come allenatore dell’Atalanta. L’ex capitano nerazzurro ha dichiarato che il progetto tecnico della squadra necessita di continuità, sottolineando l’importanza di proseguire lungo la strada intrapresa quest’anno. Denis ha commentato che mantenere la guida attuale potrebbe favorire la stabilità e lo sviluppo della formazione, senza fare riferimenti a cambi improvvisi o decisioni future.

German Denis vota per la conferma di Raffaele Palladino. L’ex capitano nerazzurro è convinto che la strada da perseguire sia quella della continuità e che l’Atalanta abbia bisogno di portare avanti il macro-progetto iniziato quest’anno. “L’inizio è stato certamente particolare, ma era normale che fosse così perché in questi 9 anni Gasperini ha alzato tantissimo l’asticella e chiunque sarebbe arrivato dopo di lui l’avrebbe trovata altissima”, afferma tracciando il bilancio della stagione nerazzurra. “Si pensava che Ivan Juric fosse la persona adatta e invece evidentemente qualcosa non è andato. Raggiungere gli obiettivi e proseguire nel solco della metodologia di Gasperini era difficilissimo: Juric aveva probabilmente altre idee”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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