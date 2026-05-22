Le temperature raggiungono i 49,4°C ad Aswan, in Egitto, mentre l’India registra valori elevati in diverse zone. La mancanza di vento contribuisce a mantenere il calore intenso, impedendo il raffreddamento dell’aria. La pressione atmosferica elevata ostacola il ricambio d’aria, creando condizioni di stabilità che favoriscono il mantenimento delle temperature elevate. In queste aree, le condizioni meteorologiche portano a una stagnazione dell’aria calda, influenzando i livelli di calore percepito.

? Punti chiave Come può l'assenza di vento mantenere il calore così estremo?. Perché la pressione atmosferica blocca il ricambio d'aria in queste zone?. Quali rischi concreti comporta questo ristagno termico per chi lavora fuori?. Quando riusciranno i venti a rompere questa cupola di calore?.? In Breve Banda in India registra 48°C con temperature costanti tra 40°C e 46°C da aprile.. 98 città tra le 100 più calde del pianeta si trovavano in India a fine aprile.. Pressione barometrica tra 1000 e 1009 hPa causa ristagno termico in Egitto e India.. Assenza di venti e alta pressione complicano logistica e agricoltura nelle zone colpite.. Abu Simbel registra oggi 48,2°C e Aswan sfiora i 49,4°C in un’ondata di caldo estremo che tra Egitto e India sta spingendo i termometri verso soglie critiche vicine ai 50°C. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Egitto e India sotto la cupola rovente: picchi di 49,4°C ad Aswan

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