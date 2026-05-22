Effetto domino dai carceri | la Liguria è satura dopo il maxi-trasferimento

Negli ultimi mesi, le carceri della Liguria hanno raggiunto il limite massimo di capienza a seguito di un grande trasferimento di detenuti provenienti da Alessandria. La situazione ha causato un sovraffollamento che sta mettendo sotto pressione le strutture di Marassi, creando preoccupazioni sulla sicurezza sia per i detenuti che per gli agenti di polizia penitenziaria. Questa crisi ha coinvolto direttamente le strutture liguri, portando a un aumento della tensione e a difficoltà nella gestione quotidiana.

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