Effetto domino dai carceri | la Liguria è satura dopo il maxi-trasferimento
Negli ultimi mesi, le carceri della Liguria hanno raggiunto il limite massimo di capienza a seguito di un grande trasferimento di detenuti provenienti da Alessandria. La situazione ha causato un sovraffollamento che sta mettendo sotto pressione le strutture di Marassi, creando preoccupazioni sulla sicurezza sia per i detenuti che per gli agenti di polizia penitenziaria. Questa crisi ha coinvolto direttamente le strutture liguri, portando a un aumento della tensione e a difficoltà nella gestione quotidiana.
? Punti chiave Come influirà il sovraffollamento sulla sicurezza dei detenuti a Marassi?. Perché il trasferimento da Alessandria ha mandato in crisi le carceri liguri?. Chi deve intervenire per evitare il collasso delle strutture di Sanremo?. Quali rischi concreti corre il personale della Polizia Penitenziaria ligure?.? In Breve Marassi ospita 686 detenuti a fronte di soli 535 posti disponibili.. Sanremo conta 269 detenuti in spazi pensati per 223 individui.. La Spezia registra 223 persone per una capienza massima di 152 posti.. Il sindacato Uil Fp chiede al Dap lo sfollamento verso altre regioni.. Oltre 250 detenuti sono stati spostati verso il Distretto Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta a seguito dello svuotamento della casa circondariale di Alessandria San Michele, innescando una crisi strutturale nelle carceri liguri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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