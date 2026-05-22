Educazione linguistica e IA premio internazionale a Ih Naples il suo learning ecosystem
Durante la conferenza internazionale di Valencia, si è tenuta la cerimonia di consegna del “Mihai Laurentiu Award for Innovation in Language Teaching”, un riconoscimento assegnato a progetti innovativi nel settore della didattica della lingua inglese. Tra i premiati c’è stato anche un ecosistema di apprendimento sviluppato da un istituto di formazione, che si distingue per le sue applicazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dell’educazione linguistica. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse istituzioni e realtà educative.
IH Naples ha ricevuto il prestigioso “Mihai Laurentiu Award for Innovation in Language Teaching”. Il riconoscimento internazionale dedicato ai progetti più innovativi e d’impatto nel panorama dell’English Language Teaching è stato consegnato durante la IH World Conference 2026 di Valencia. Il premio è stato assegnato per un progetto innovativo focalizzato sulle “future skills” e sulla trasformazione della scuola di lingue in un vero e proprio learning ecosystem: un ambiente in cui l’apprendimento va oltre la lezione tradizionale e mette al centro connessione umana, inclusione, community building e sviluppo di competenze trasversali fondamentali per il futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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