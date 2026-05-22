Educazione linguistica e IA premio internazionale a Ih Naples il suo learning ecosystem

Durante la conferenza internazionale di Valencia, si è tenuta la cerimonia di consegna del “Mihai Laurentiu Award for Innovation in Language Teaching”, un riconoscimento assegnato a progetti innovativi nel settore della didattica della lingua inglese. Tra i premiati c’è stato anche un ecosistema di apprendimento sviluppato da un istituto di formazione, che si distingue per le sue applicazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dell’educazione linguistica. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse istituzioni e realtà educative.

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