Educativa di strada il modello Cesena al centro della quarta giornata regionale della Polizia locale
Venerdì 8 maggio si è svolta a Bologna la quarta giornata regionale della Polizia locale, presso la Sala ‘20 maggio 2012’ della Regione Emilia-Romagna. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze di polizia e istituzioni locali, con un focus particolare sull’approccio educativo di strada adottato nel modello di Cesena. La giornata è stata istituita nel 2018 e nasce in seguito alla modifica normativa introdotta dalla Legge regionale 13, che ha ridefinito alcuni aspetti delle funzioni delle forze di polizia locali.
Venerdì 8 maggio, nella Sala ‘20 maggio 2012’ della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, si è svolta la quarta edizione della Giornata regionale della Polizia locale, appuntamento istituito nel 2018 in seguito al significativo intervento normativo con cui la Legge regionale 13 ha ridefinito la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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