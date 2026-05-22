Edilnord e Comune doppia festa a Brugherio

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Brugherio si terrà una giornata di celebrazioni per festeggiare due eventi: i 60 anni del comprensorio Edilnord e un'occasione speciale con il Comune. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà nel comprensorio stesso, coinvolgendo residenti e cittadini interessati. L'evento rappresenta un momento di ricordo per la storia del quartiere e di incontro tra le persone che vivono in quella zona. La giornata promuove il coinvolgimento della comunità locale e il ricordo di un traguardo importante.

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Doppio anniversario domani a Brugherio. Il comprensorio Edilnord compie 60 anni e festeggia con una giornata di celebrazioni aperta a tutti i cittadini. Si ricorderà quella primavera del 1966 quando Silvio Berlusconi fondava proprio a Brugherio il centro residenziale che ha cambiato per sempre il volto della città. Allora la stazione di Cologno Nord della metropolitana ancora non c’era: sarebbe arrivata nei primi anni ‘80. Per incentivare i milanesi a spostarsi a Brugherio, la “reclame” come si diceva un tempo, prometteva ai residenti addirittura un pullman, a loro riservato, con 12 corse giornaliere dal comprensorio a piazzale Loreto. L’amministrazione, a sua volta, festeggia i 160 anni dalla costituzione del Comune di Brugherio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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