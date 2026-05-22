Economia e turismo scintille tra i candidati

Durante l’ultimo confronto tra i candidati a sindaco di Comacchio, si sono registrati scontri vivaci tra sostenitori dei vari candidati. I presenti hanno espresso con entusiasmo e passione il loro appoggio, mostrando un atteggiamento diretto e spontaneo tipico della comunità locale. Il dibattito si è concentrato principalmente su temi legati all’economia e al turismo, con interventi che hanno coinvolto direttamente il pubblico e hanno reso l’atmosfera particolarmente animata.

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E’ stato l’ultimo confronto, è sicuramente il più vivace, con i numerosissimi sostenitori dei quattro candidati a sindaco di Comacchio ad esprimere vivacemente il sostegno al proprio beniamino, esprimendolo nella caratteristica genuinità e sanguigna tipica dei comacchiesi. Ad aprire il confronto il presidente di Confcommercio Gianfranco Vitali, che ha ricordato la necessità di destagionalizzare, poiché sul totale della presenze del 2025, pari 2.209.000 pernotti, ben l’87% si concentra tra giugno e settembre, mentre "l’economia crescerà solo se sapremo allungare la stagione, far diventare il parco volano di sviluppo tutto l’anno e creare una sinergia con quello veneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Economia e turismo, scintille tra i candidati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Confronto tra i candidati sindaco a Faenza: scintille su post-alluvione, sicurezza e rifiutiFaenza (Ravenna), 5 maggio 2026 – Sei domande per ogni candidato con al massimo 2 minuti per ogni risposta, più un appello al voto; mentre la... Ancora scintille fra i candidati. Botta e risposta Venturi-ErminiLa campagna elettorale di Figline e Incisa è sempre più all’insegna dell’uno contro l’altro. Forza Italia Economia e turismoTutto pronto per Economia e turismo: due strade, una direzione, la tavola rotonda aperta al pubblico e con grandi ospiti, organizzata da Forza Italia Lucca. L’appuntamento è per domani, sabato 14 ... lanazione.it