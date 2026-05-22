Economia e turismo scintille tra i candidati
Durante l’ultimo confronto tra i candidati a sindaco di Comacchio, si sono registrati scontri vivaci tra sostenitori dei vari candidati. I presenti hanno espresso con entusiasmo e passione il loro appoggio, mostrando un atteggiamento diretto e spontaneo tipico della comunità locale. Il dibattito si è concentrato principalmente su temi legati all’economia e al turismo, con interventi che hanno coinvolto direttamente il pubblico e hanno reso l’atmosfera particolarmente animata.
E’ stato l’ultimo confronto, è sicuramente il più vivace, con i numerosissimi sostenitori dei quattro candidati a sindaco di Comacchio ad esprimere vivacemente il sostegno al proprio beniamino, esprimendolo nella caratteristica genuinità e sanguigna tipica dei comacchiesi. Ad aprire il confronto il presidente di Confcommercio Gianfranco Vitali, che ha ricordato la necessità di destagionalizzare, poiché sul totale della presenze del 2025, pari 2.209.000 pernotti, ben l’87% si concentra tra giugno e settembre, mentre "l’economia crescerà solo se sapremo allungare la stagione, far diventare il parco volano di sviluppo tutto l’anno e creare una sinergia con quello veneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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