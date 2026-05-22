Echi Rossiniani tra musica e parola Il Cigno e l’opera comica napoletana

Si avvia alla conclusione il ciclo di incontri intitolato Echi Rossiniani. Promosso dal Circolo Amici della Lirica, l’evento ha proposto una serie di appuntamenti dedicati alla musica e alle parole legate al compositore. Durante le occasioni, sono stati analizzati aspetti legati alle opere e alle influenze rossiniane, con particolare attenzione alle caratteristiche dell’opera comica napoletana e alle interpretazioni del Cigno. Gli incontri hanno visto la partecipazione di esperti e appassionati del settore.

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Si avvia alla conclusione il ciclo di incontri Echi Rossiniani. Tra musica e parola, promosso dal Circolo Amici della Lirica “G. Rossini“ ODV. Il quarto e ultimo appuntamento dell’edizione 2026 è in programma domenica 24 maggio alle ore 18 al Salone Pallerini di Palazzo Gradari (ingresso libero). Ospite dell’incontro sarà Carolina Patierno, protagonista della conferenza Rossini e la tradizione dell’opera comica napoletana. Modelli, linguaggi, trasformazioni. L’incontro si propone di ricostruire il modo in cui il compositore pesarese ha saputo raccogliere e trasformare l’eredità della commedia per musica, dando vita a un linguaggio teatrale nuovo e modernissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Echi Rossiniani tra musica e parola, Il Cigno e l’opera comica napoletana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Echi di Belcanto", l’opera tra fantasie e virtuosismo: concerto con il clarinettista Rocco Parisi e il pianista Maurizio BarboroGiovedì 23 aprile alle 21, presso la Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini a Forlì, prosegue il ciclo de I Concerti del Centenario con “Echi... Echi rossiniani tra musica e parola, il cigno e l’opera comica napoletanaDomenica conferenza di Carolina Patierno, docente di Poesia per musica al Conservatorio di Palermo. msn.com Tornano gli Echi Rossiniani. Un viaggio tra i segreti del CignoTra febbraio e maggio torna a Pesaro Echi Rossiniani. Tra musica e parola, ciclo di incontri promosso dal Circolo Amici della Lirica G. Rossini, giunto alla terza edizione. Un percorso di ... ilrestodelcarlino.it