Ecco perché a Moltrasio sperimenteranno nuovi parcheggi a pagamento e non è per fare cassa
A Moltrasio sono stati installati nuovi cartelli vicino al cimitero di via Donegana, annunciando l’introduzione di parcheggi a pagamento. La decisione ha suscitato reazioni contrarie tra residenti e commercianti, che hanno espresso preoccupazioni e raccolto numerose segnalazioni. La questione ha generato tensioni nel paese, con molte persone che si sono opposte all’installazione di queste aree di sosta a pagamento. La discussione si concentra sui motivi e sulle modalità di questa decisione, senza coinvolgere altri aspetti o interpretazioni.
La comparsa dei nuovi cartelli vicino al cimitero di Moltrasio, in via Donegana, aveva fatto scattare proteste, dubbi e decine di segnalazioni da parte di residenti e commercianti preoccupati per l’arrivo dei parcheggi a pagamento. In molti, vedendo i pali comparsi negli ultimi giorni, hanno. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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