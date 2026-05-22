Gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare i controlli sui viaggiatori provenienti dalle zone colpite dall’epidemia di Ebola in Africa. La misura prevede l’installazione di filtri e un monitoraggio più accurato delle persone che rientrano dal territorio interessato. La scelta è stata definita come una soluzione ragionevole per prevenire la diffusione del virus. La decisione si inserisce in un quadro di strategie adottate da diversi paesi per contenere il contagio.

L’idea degli Stati Uniti di istituire dei filtri per chi arriva dalle zone colpite dell’epidemia di Ebola Bundibugyo in Africa, “rinforzando le misure e il tracciamento di soggetti che rientrano dalle aree di epidemia, mi pare una misura ragionevole”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Fabrizio Pulvirenti, direttore della Uoc di Malattie infettive dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta), noto al grande pubblico perché nel 2014 – da medico volontario di Emergency – contrasse Ebola in Sierra Leone. La scelta dell’Oms e le misure italiane. “Al momento l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ha previsto restrizioni ai viaggi, ma l’allerta è di livello 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola: Pulvirenti e la scelta Usa di filtrare gli arrivi dalle zone colpite

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