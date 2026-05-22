Non si ferma l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Mentre l’ Organizzazione mondiale della sanità dichiara che il rischio epidemico passa da “alto” a “molto alto” (il rischio massimo), nello Stato africano sono iniziati anche degli scontri: alcuni manifestanti hanno dato fuoco alle tende utilizzate per isolare i pazienti presso l’ ospedale di Rwampara. Ai familiari e agli amici di un giovane morto per la malattia, sarebbe stato impedito di portare via la salma per la sepoltura. Operatori sanitari in fuga. Le zone rurali del Congo sono le più colpite dal contagio del virus Bundibugyo Ebola, tra le varianti più letali perché, a differenza del virus Zaire, non esistono vaccini o terapie approvati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ebola – Manifestanti bruciano le tende di un ospedale a Rwampara. Allarme di ActionAid nella regione: “Una bomba a orologeria”

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