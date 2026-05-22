Ebola l’allarme shock degli esperti | Ecco perché potrebbe metterci in ginocchio

Gli esperti lanciano un allarme riguardo all’attuale diffusione di Ebola, affermando che potrebbe superare l’epidemia più grave mai registrata nel 2014. Secondo le analisi, il rischio di una crisi sanitaria di vasta portata è reale e potrebbe avere conseguenze pesanti sulla popolazione e sui sistemi sanitari. Non sono state ancora confermate le stesse dimensioni della precedente ondata, ma l’attenzione rimane alta a causa della rapida diffusione del virus e delle difficoltà nel contenimento.

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«Potrebbe essere come l’epidemia di Ebola più grave mai registrata, quella del 2014, se non addirittura peggiore». A lanciare l’allarme è Renata Gili, medico dell’Asl di Torino con esperienza diretta sul campo durante la devastante epidemia che tra il 2014 e il 2015 colpì l’Africa occidentale causando oltre 11 mila morti. L’emergenza dichiarata dall’Oms. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 16 maggio l’emergenza sanitaria pubblica internazionale per la diffusione della malattia da virus Ebola causata dalla variante Bundibugyo. Il giorno precedente il ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo aveva annunciato la diciassettesima epidemia di Ebola nel Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ebola, l’allarme shock degli esperti: “Ecco perché potrebbe metterci in ginocchio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Ecco quando lo sapremo”. Hantavirus, scatta l’allarme degli espertiCresce la preoccupazione internazionale attorno al focolaio di hantavirus Andes scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Estate infernale in arrivo, l’allarme degli esperti: caldo estremo, ecco per quantoL’Italia si prepara a un’estate 2026 che potrebbe entrare tra le più calde degli ultimi decenni. Ebola, il report e l'allarme: I casi reali potrebbero essere il doppioL'alert in un rapporto dei ricercatori dell'Imperial College di Londra con esperti Oms e autorità sanitarie regionali ... adnkronos.com Ebola Bundibugyo, il ceppo senza vaccino che terrorizza l’Africa: l’Oms lancia l’allarme globaleL’Oms teme la diffusione del raro Ebola Bundibugyo: nessun vaccino approvato, casi in aumento tra Congo e Uganda. blitzquotidiano.it