Ebola l’allarme degli esperti | Ecco perché potrebbe metterci in ginocchio

Gli esperti avvertono che l’attuale epidemia di Ebola potrebbe superare quella del 2014, considerata la più grave mai registrata. Secondo le stesse fonti, la diffusione del virus sta crescendo rapidamente e le caratteristiche del contagio potrebbero portare a una crisi sanitaria senza precedenti. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e si stanno attivando misure di contenimento, mentre i medici segnalano un aumento dei casi e difficoltà nelle strutture sanitarie.

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«Potrebbe essere come l’epidemia di Ebola più grave mai registrata, quella del 2014, se non addirittura peggiore». A richiamare l’attenzione sull’evoluzione del quadro è Renata Gili, medico dell’Asl di Torino, che ha lavorato durante la grande epidemia del 2014-2015 in Africa occidentale, la stessa che provocò oltre 11 mila decessi. Emergenza **Ebola**: la decisione dell’**Oms**. Il 16 maggio l’**Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)** ha dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica internazionale per la diffusione della malattia da virus **Ebola** legata alla variante **Bundibugyo**. Tutti i dettagli nella pagina successiva. L'articolo proviene da TvZap. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ebola, l’allarme degli esperti: “Ecco perché potrebbe metterci in ginocchio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video El Peor Brote de Ébola Coincide Con el Mundial 2026… ¿Casualidad o Advertencia Sullo stesso argomento Ebola, l’allarme shock degli esperti: “Ecco perché potrebbe metterci in ginocchio”«Potrebbe essere come l’epidemia di Ebola più grave mai registrata, quella del 2014, se non addirittura peggiore». “Ecco quando lo sapremo”. Hantavirus, scatta l’allarme degli espertiCresce la preoccupazione internazionale attorno al focolaio di hantavirus Andes scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Italia ai Mondiali, l'allarme Ebola preoccupa anche la FIFA: il portavoce ammette e Zampolli insisteIl Congo è interessato dall'epidemia di Ebola che rischia di compromettere anche la partecipazione ai Mondiali 2026, l'Itali potrebbe sperare nel ripescaggio ... sport.virgilio.it Torna l'allarme ebola in Congo e Uganda, 65 morti per il virus reddit Ebola – Manifestanti bruciano le tende di un ospedale a Rwampara. Allarme di ActionAid: Una bomba a orologeriaL'OMS porta il rischio ebola al massimo in Congo: scontri, strutture date alle fiamme e scuole impreparate. ActionAid lancia l'allarme ... ilfattoquotidiano.it ### ANTEPRIMA SUBSTACK ### ### AGGIORNAMENTO EBOLA ### Domani mattina su substack, link in bio x.com