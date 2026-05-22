Ebola l’allarme degli esperti | Ecco perché potrebbe metterci in ginocchio
Gli esperti avvertono che l’attuale epidemia di Ebola potrebbe superare quella del 2014, considerata la più grave mai registrata. Secondo le stesse fonti, la diffusione del virus sta crescendo rapidamente e le caratteristiche del contagio potrebbero portare a una crisi sanitaria senza precedenti. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e si stanno attivando misure di contenimento, mentre i medici segnalano un aumento dei casi e difficoltà nelle strutture sanitarie.
«Potrebbe essere come l’epidemia di Ebola più grave mai registrata, quella del 2014, se non addirittura peggiore». A richiamare l’attenzione sull’evoluzione del quadro è Renata Gili, medico dell’Asl di Torino, che ha lavorato durante la grande epidemia del 2014-2015 in Africa occidentale, la stessa che provocò oltre 11 mila decessi. Emergenza **Ebola**: la decisione dell’**Oms**. Il 16 maggio l’**Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)** ha dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica internazionale per la diffusione della malattia da virus **Ebola** legata alla variante **Bundibugyo**. Tutti i dettagli nella pagina successiva. L'articolo proviene da TvZap. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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