L’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo continua a crescere, con un aumento dei casi segnalati nel paese. Recentemente, è stato comunicato che il numero di contagi potrebbe essere superiore ai dati ufficiali, poiché le autorità sanitarie non escludono una sottostima delle infezioni. Nel frattempo, un cittadino statunitense risultato positivo al virus è stato trasferito in un centro specializzato per ricevere cure. Le agenzie di controllo delle malattie stanno monitorando attentamente la situazione.

La situazione legata all’ epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo è in rapida evoluzione e il numero dei casi in Africa potrebbe essere sottostimato. Dopo la notizia del medico americano esposto al virus durante il suo lavoro di assistenza ai pazienti nel Paese africano e risultato positivo al virus Ebola Bundibugyo, i Centers for Disease Control and Presentino (Usa) hanno alzato il livello di attenzione, potenziando lo screening sanitario pubblico e il monitoraggio dei viaggiatori provenienti da aree colpite. E, soprattutto, imponendo restrizioni all’ingresso per i titolari di passaporto non statunitense che siano stati in Uganda, Repubblica Democratica del Congo o Sud Sudan nei 21 giorni precedenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, la minaccia si allarga: il cittadino degli Usa e la mossa dei Cdc

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