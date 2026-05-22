Ebola il report e l’allarme | I casi reali potrebbero essere il doppio

Un nuovo rapporto sull’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica democratica del Congo mette in discussione le stime ufficiali. Secondo quanto riportato, i casi reali potrebbero essere il doppio rispetto a quelli comunicati, a causa di difficoltà nel monitoraggio e nel conteggio dei contagi. La diffusione del virus Bundibugyo, che ha provocato questa emergenza, continua a preoccupare le autorità sanitarie, anche se i dati ufficiali indicano numeri inferiori rispetto alla reale portata dell’epidemia.

(Adnkronos) – L'entità dell'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica democratica del Congo, causata dal virus Bundibugyo, potrebbe essere maggiore di quanto suggeriscono attualmente le cifre diffuse. I dati ufficiali non descriverebbero la complessità del fenomeno, che potrebbe essere ancora 'sommerso' almeno in parte. È quanto suggerisce un rapporto pubblicato da ricercatori dell'Imperial College London,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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