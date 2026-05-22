Ebola direttrice Un Women a Ginevra | Virus più letale per le donne
La direttrice di Un Women ha dichiarato che il virus Ebola risulta più letale per le donne rispetto agli uomini. La sua affermazione si basa su dati raccolti durante le recenti epidemie, che mostrano una maggiore mortalità tra le donne colpite dal virus. La questione è stata discussa in un contesto internazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle differenze di impatto tra i generi. Fino a questo momento, non sono state fornite spiegazioni dettagliate sui motivi di questa disparità epidemiologica.
L’ebola è più letale per le donne che per gli uomini. Lo afferma Sofia Calltorp, la direttrice di Un Women, l’ente Onu per la promozione della parità di genere. In conferenza stampa a Ginevra, in Svizzera, Calltorp spiega: “La trasmissione dell’Ebola riflette le realtà sociali: il virus si diffonde attraverso le reti di assistenza, il lavoro domestico, l’assistenza sanitaria in prima linea e le pratiche funerarie”, tutte mansioni che, nella divisione dei ruoli di genere, ricadono sulle donne. Ultimo: “Fui rifiutato da Amici e X Factor ma è giusto così. Non ero pronto” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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