Ebola direttrice Un Women a Ginevra | Virus più letale per le donne

La direttrice di Un Women ha dichiarato che il virus Ebola risulta più letale per le donne rispetto agli uomini. La sua affermazione si basa su dati raccolti durante le recenti epidemie, che mostrano una maggiore mortalità tra le donne colpite dal virus. La questione è stata discussa in un contesto internazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle differenze di impatto tra i generi. Fino a questo momento, non sono state fornite spiegazioni dettagliate sui motivi di questa disparità epidemiologica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui