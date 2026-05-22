EasyJet | ricavi in crescita ma il carburante affonda i conti

easyJet ha registrato un aumento dei ricavi, ma i costi legati al carburante hanno ridotto i profitti. Nonostante l'incremento nel numero di passeggeri trasportati, i risultati finanziari del gruppo sono stati penalizzati dall'aumento delle spese per l'energia. La compagnia aerea si trova a dover affrontare la sfida di contenere i costi del carburante per mantenere la redditività. Le strategie messe in atto finora non sono state sufficienti a compensare l'impatto dell'incremento dei prezzi energetici.

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? Domande chiave Come farà easyJet a proteggere i profitti dal rincaro del carburante?. Perché l'aumento dei passeggeri non garantisce la redditività del gruppo?. Quali nuovi aeromobili ridurranno le spese operative entro il 2027?. Come influirà la crisi in Medio Oriente sui prezzi dei voli?.? In Breve Ricavi cresciuti del 12% con coefficiente di riempimento degli aeromobili al 90%.. Costi carburante a 982 milioni di sterline con impatto di 35 milioni ogni 100 dollari.. Sostituzione Airbus A319 con modelli A320neo e A321neo entro il 2027.. Rafforzamento operativo previsto presso gli scali di Milano Malpensa, Napoli e Linate..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - EasyJet: ricavi in crescita ma il carburante affonda i conti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Più ricavi e passeggeri ma conti in rosso: il paradosso di easyJet colpita dalla guerra in IranIl rialzo dei prezzi del carburante torna a pesare sui conti delle compagnie aeree europee. Lufthansa: ricavi in crescita ma il carburante pesa sui bilanci? Cosa scoprirai Come influenzerà la chiusura dello Stretto di Hormuz i bilanci Lufthansa? Perché il fatturato in crescita non ferma le perdite... Per easyJet perdita lorda di 552 milioni di sterline in 6 mesi. Ricavi in crescita del 12% a 3,95 miliardi. Offerta +8%, passeggeri +6% #ANSA x.com EasyJet, effetto carburanti: rosso di 552 milioni di sterline. Iea: Allarme su scorte di petrolio in estate senza accordo con IranIl caro carburanti torna a mettere sotto pressione i bilanci delle compagnie aeree europee. A fare i conti con l'aumento del prezzo del ... msn.com Per easyJet perdita lorda di 552 milioni di sterline in 6 mesiIl gruppo easyJet chiude il primo semestre dell'esercizio con una perdita lorda di 552 milioni di sterline (633,97 milioni di euro) in linea con le stime diffuse lo scorso aprile. (ANSA) ... ansa.it