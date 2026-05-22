È tornato Gerard Hutch il gangster che vuole farsi eleggere al parlamento irlandese

Nel 2024, Gerard Hutch, noto criminale irlandese, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni parlamentari. Hutch, coinvolto in diversi episodi di violenza e attività illegali nel corso degli anni, ha deciso di partecipare alla competizione politica. La sua candidatura ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, considerando il suo passato criminale. Nonostante le accuse e i procedimenti giudiziari a suo carico, Hutch ha ottenuto un numero di voti che gli avrebbe permesso di entrare in parlamento, ma ha perso per poche centinaia di preferenze.

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Venerdì a Dublino, in Irlanda, si terranno le elezioni suppletive per un seggio al parlamento nazionale e fra i principali candidati c’è anche Gerard Hutch, uno dei criminali più noti d’Irlanda, che la giustizia irlandese ritiene essere a capo di un importante gruppo criminale chiamato la gang degli Hutch, ramificato anche all’estero. Hutch, che ha 63 anni e si presenta come indipendente, si era già candidato nel 2024, quando non riuscì a farsi eleggere solo per poche centinaia di voti. Hutch sta conducendo una campagna elettorale con idee di destra e di estrema destra. Stando ai sondaggi è improbabile che possa vincere: è dato intorno al 14 per cento dietro a due candidati di sinistra, Janice Boylan del Sinn Féin e Daniel Ennis del partito Social-Democratico. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - È tornato Gerard Hutch, il gangster che vuole farsi eleggere al parlamento irlandese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Rosy Bindi riesumata dal campo largo sogna di farsi eleggere al Colle Corea del Nord, cittadini alle urne per eleggere il nuovo ParlamentoNordcoreani al voto per le elezioni parlamentari, a sette anni dall’ultima volta. Se il candidato è considerato un gangster: il caso Gerry Hutch in Irlanda, scommesse impazzite per Il MonacoSe il candidato è considerato un gangster: il caso Gerry Hutch in Irlanda, scommesse impazzite per Il Monaco ... unita.it