E’ morto Carlo Petrini fondatore di Slow Food

È deceduto a 76 anni presso la sua abitazione a Bra, in provincia di Cuneo, Carlo Petrini, noto come il fondatore di Slow Food. La notizia è stata diffusa dall’organizzazione stessa, che ha confermato la scomparsa del suo fondatore. Petrini aveva contribuito a promuovere un movimento internazionale dedicato alla tutela delle tradizioni alimentari e alla sostenibilità. La sua morte avviene in un momento di grande rilevanza per l’associazione, che ora si troverà a gestire il passaggio generazionale.

Al via a Napoli Tennis & Friends Campania: tre giorni di prevenzione gratuita tra sport, salute, solidarietà e divertimento Rai 2: Bova, D’Alessio, De Luca, Sossai e il fratello di Sal tra gli ospiti di mezzanotte a Paradise, lo show di Vicedomini Sanità 4.0, Algoritmi in radiologia: carichi di lavoro ridotti dell’80% Campi Flegrei, torna la paura: scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, presso la sua abitazione a Bra (Cn), all’età di 76 anni, Carlo Petrini. Fondatore di Slow Food (1986), la rete internazionale di Terra Madre e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004) di cui era presidente, è stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato sì (2017), ispirate all’enciclica di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carlo Petrini è morto, addio al fondatore di Slow Food

Sullo stesso argomento

È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow FoodCarlo Petrini, noto per essere stato il fondatore di Slow Food, l’organizzazione che promuove la produzione sostenibile di cibo in Italia, è morto a...

E' morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow FoodAGI - E' morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni, Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre.

È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, aveva 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. #ANSA x.com

È morto Carlo Petrini, l'uomo che ci ha insegnato un nuovo modo di vedere il ciboFondatore di Slow Food, Terra Madre e della prima Università di Scienze Gastronomiche, Carlo Petrini ci lascia con un insegnamento fondamentale: il cibo è politica, e attraverso il cibo noi possiamo f ... vanityfair.it

Chi era e cosa ha fatto Carlo Petrini, ideatore di Slow food morto a 76 anniDa una sua idea è nato il movimento oggi noto in tutto il mondo che promuove il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti. Da una sua idea sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienz ... today.it