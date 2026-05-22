E’ morto Carlo Petrini fondatore di Slow Food

Da ildenaro.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto a 76 anni presso la sua abitazione a Bra, in provincia di Cuneo, Carlo Petrini, noto come il fondatore di Slow Food. La notizia è stata diffusa dall’organizzazione stessa, che ha confermato la scomparsa del suo fondatore. Petrini aveva contribuito a promuovere un movimento internazionale dedicato alla tutela delle tradizioni alimentari e alla sostenibilità. La sua morte avviene in un momento di grande rilevanza per l’associazione, che ora si troverà a gestire il passaggio generazionale.

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