È morto a 76 anni Carlo Petrini fondatore di Slow Food e di Terra Madre

Da feedpress.me 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata di ieri si è spento a 76 anni Carlo Petrini, noto per aver fondato l'associazione Slow Food e il progetto Terra Madre. La sua morte è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle cause. Petrini aveva dedicato la sua vita alla promozione di un’alimentazione sostenibile e alla tutela delle tradizioni gastronomiche locali. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i membri delle organizzazioni da lui create e tra coloro che seguivano le sue iniziative.

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E’ morto nella tarda serata di ieri all’età di 76 anni, Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Lo rende noto il movimento in un comunicato. Il decesso di Petrini è avvenuto nella sua casa a Bra. "Dalla sua grande capacità di visione e dall’amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità sono nati Slow Food (1986), la rete internazionale di Terra Madre e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). E’ stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato sì (2017), ispirate all’enciclica di Papa Francesco», si legge nella nota di Slow Food. «Chi semina... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni

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