E io non ti pago | gli Usa non consegnano i Patriot la Svizzera non stacca gli assegni e cerca altrove

Gli Stati Uniti non hanno ancora consegnato i sistemi Patriot alla Svizzera, che ha deciso di cercare alternative altrove. La Svizzera aveva richiesto i sistemi come parte del programma Air2030, dedicato all’aggiornamento delle forze armate. Il ritardo da parte degli Stati Uniti sta modificando la dinamica del progetto e coinvolge direttamente le scelte strategiche dei paesi europei. La questione si sta sviluppando in un contesto di tensioni tra le nazioni coinvolte e di scelte politiche legate alla sicurezza.

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