E io non ti pago | gli Usa non consegnano i Patriot la Svizzera non stacca gli assegni e cerca altrove
Gli Stati Uniti non hanno ancora consegnato i sistemi Patriot alla Svizzera, che ha deciso di cercare alternative altrove. La Svizzera aveva richiesto i sistemi come parte del programma Air2030, dedicato all’aggiornamento delle forze armate. Il ritardo da parte degli Stati Uniti sta modificando la dinamica del progetto e coinvolge direttamente le scelte strategiche dei paesi europei. La questione si sta sviluppando in un contesto di tensioni tra le nazioni coinvolte e di scelte politiche legate alla sicurezza.
Il ritardo nella consegna dei sistemi Patriot alla Svizzera sta trasformando il programma Air2030 da semplice modernizzazione delle forze armate a questione geopolitica europea. La decisione del Consiglio federale di sospendere temporaneamente i pagamenti a Washington, in attesa di chiarimenti su costi e tempistiche, segnala infatti un problema più profondo: la crescente difficoltà dell’industria occidentale nel sostenere la domanda globale di difesa aerea. Berna aveva pianificato di ricevere i sistemi tra il 2027 e il 2028. Oggi, invece, gli Stati Uniti parlano di slittamenti che potrebbero raggiungere i cinque-sette anni, aggravati dalla priorità accordata all’Ucraina e dall’espansione delle tensioni in Medio Oriente. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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