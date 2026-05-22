È in ospedale per colpa tua Forbidden fruit la telefonata e il dito contro Sahika

Le nuove puntate di Forbidden Fruit stanno per essere trasmesse su Canale 5, portando con sé una serie di colpi di scena previsti. Recentemente, una telefonata ha fatto emergere accuse dirette contro un personaggio coinvolto nella trama, con un commento che attribuisce a questa persona la responsabilità di un ricovero ospedaliero. La discussione si è concentrata su un dito puntato e sulle tensioni tra i personaggi, anticipando nuovi sviluppi nella narrazione.

Le nuove puntate di Forbidden Fruit stanno per approdare su Canale 5 e, come da tradizione, promettono colpi di scena sempre più intensi. Al centro della scena, ancora una volta, ci sarà la famiglia Argun, travolta da tensioni, sospetti e dinamiche sempre più oscure. I telespettatori italiani stanno assistendo al tentativo di Yigit di riavvicinarsi a Lila, ma ciò che sta per accadere cambierà completamente gli equilibri. Nelle puntate già trasmesse in Turchia, infatti, la situazione prende una piega improvvisa e drammatica. Yigit si trova a casa insieme a Sahika quando qualcosa va storto: il giovane accusa un malore improvviso, chiudendosi in bagno e iniziando a stare molto male. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5yo genius saves Emperor! Abandoned girl is a top doctor. Family regrets zutiefst!

Sullo stesso argomento

Forbidden fruit 4, anticipazioni turche: Ender e Kaya, matrimonio in crisi (e la colpa è di ?ahika)La quarta stagione del serial drammatico turco Forbidden fruit è pronta a debuttare su Canale 5, e le novità che ci riserverà questo nuovo capitolo...

Forbidden fruit, spoiler 2 aprile 2026: Sahika costringe Sahika a tornare, Yildiz non reagisce beneVa in onda oggi, giovedì 2 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Cara @luisellacost, io invece mi sono stufata di riportare quotidianamente notizie in merito alla criminalità d’importazione, ma è necessario per descrivere ciò che sta succedendo in Italia. 1? Messina, rinviato a giudizio un 25enne tunisino accusato di aver x.com

Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yigit in ospedale! Sahika ha cercato di ucciderlo?Le Anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful, ci terranno col fiato sospeso. Ecco che cosa accadrà: Yigit finirà in ospedale, ... msn.com

Anticipazioni Forbidden Fruit 22 maggio 2026| Nuova umiliazione per Halit, scoppia la lite tra Ender e SahikaLe anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà venerdì 22 maggio 2026, Halit Can in ospedale, Halit umiliato pubblicamente. ilsussidiario.net

r/SquaredCircle on Reddit: Discussione Giornaliera di Pro-Wrestling su Wreddit! Commenta qui per raccomandazioni, domande veloci e conversazioni generali! (Spoiler per tutti gli show) - Edizione del 12 maggio 2026 reddit