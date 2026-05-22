Un uomo ha raccontato di essere stato vittima di una rapina avvenuta all’interno di un’auto. Secondo la sua testimonianza, una donna si sarebbe seduta nel veicolo, avrebbe sbottonato la camicetta e poi lo avrebbe rapinato. L’uomo ha aggiunto di aver perso molto peso e di non riuscire più a dormire, attribuendo le sue condizioni allo stress. La vicenda è avvenuta a Siena il 22 maggio 2026.

Siena, 22 maggio 2026 – “Ero 96 chili, guardate come sono ridotto. Non dormo più. Dice che è stress. però non riesco più a vivere ”. Un’esperienza che ha segnato profondamente il 77enne che vive in Valdichiana. La rapina, cosa è successo . Rapinato nel dicembre 2023: via i soldi che aveva nel portafoglio. In più aveva rischiato di essere travolto con l’auto guidata dal marito della giovane che gli aveva promesso effusioni. “Si era appartato in un posteggio a Chiusi accanto alla stazione, frequentato da prostitute che vengono soprattutto dalla vicina Umbria”, spiega la ex dirigente del commissariato locale che si occupò dell’inchiesta. Fu alla porta della polizia infatti che il pensionato bussò per fare denuncia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “E’ entrata in auto e si è sbottonata la camicetta, poi mi ha rapinato. Ora non dormo più”

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