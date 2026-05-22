Dybala rinnoverà il contratto con la Roma

Dybala continuerà a giocare con la Roma anche nelle prossime stagioni, dopo aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. La firma è prevista nelle prossime settimane e la durata dell’accordo si estende fino al 2026. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sui termini economici. Il calciatore, arrivato dalla Juventus, ha vestito la maglia giallorossa per diverse stagioni, contribuendo con le sue prestazioni alle partite del campionato di Serie A.

2026-05-21 11:22:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Dybala continuerà nel Roma. Il fantasista argentino stava terminando il suo contratto con la squadra italiana, che ora gli propone di proseguire ma con un contratto molto ridotto. Ciò esclude la possibilità di firmare Boca Juniors. Il giocatore, che realizzerà 33 anni A novembre rinnoverà il contratto ma il suo stipendio sarà drasticamente ridotto per rispettare il fair play finanziario. Ha caricato 8 milioni di euro netti e ora riscuoterà 2.5 per la prossima stagione, la quinta da quando è arrivato alla Roma dalla Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Serie A - Dybala non rinnova, futuro lontano da Roma

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