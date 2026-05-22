Duplice omicidio Serranova comincia l' appello | disposta perizia per l' imputato

La corte d'assise d'appello di Lecce ha iniziato l'udienza per il caso del duplice omicidio avvenuto a Serranova. Durante la seduta, è stata disposta una perizia su Cosimo Calò, 88 anni, che era stato condannato a 27 anni di carcere per aver ucciso Antonio Calò e Caterina Martucci. La decisione di affidare una perizia mira a chiarire alcuni aspetti legati alla posizione dell’imputato nel procedimento giudiziario. La prossima fase prevede l’esame degli esperti incaricati di redigere la relazione.

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