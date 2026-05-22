Due province condividono un tragitto simile, caratterizzato da un territorio che necessita di una rivalutazione. Un territorio che, nonostante le difficoltà, rimane vivo e ricco di potenzialità. In queste aree, molte persone scelgono di restare o di tornare, spinti dalla volontà di contribuire a un rilancio. Le erbacce, simbolo di una natura che si rigenera, rappresentano anche la sfida di recuperare e valorizzare spazi abbandonati. La questione riguarda quindi un'area che aspetta di essere riscattata.

Ameglia, 22 maggio 2026 – Le erbacce, si sa, crescono anche dove sembra impossibile. Resistono, si allargano, tornano anche quando qualcuno prova a strapparle via. Ed è proprio da questa immagine che nasce ‘Erbacce Fest’, il festival ligure-apuano organizzato da due collettivi del territorio, Tirtenlà e Geototaneti, in programma domani e domenica 24 alla Batteria Chiodo di Montemarcello, dedicato a chi in provincia continua a mettere radici, a chi è partito e magari sta cercando la strada per tornare. Due giorni di incontri, laboratori, racconti e riflessioni per provare a riscrivere il modo in cui si guarda ai territori della Spezia e di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due province, identico percorso: “C’è un territorio da rivalutare. Le nostre idee per chi resta o torna”

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