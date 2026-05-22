A Sondalo torna Barbarica, viaggio nella cultura celtica tra mito, storia e natura. Domani e domenica l’area verde e la tensostruttura coperta di via Verdi ospiteranno la quarta edizione di Barbarica, la grande festa celtica che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più originali e coinvolgenti. L’edizione 2026 si preannuncia come la più spettacolare e innovativa di sempre grazie a un programma ricchissimo di rievocazioni storiche, attività culturali, musica dal vivo, gastronomia e intrattenimento per tutte le età. Il cuore dell’evento sarà la straordinaria rievocazione di una particolare cerimonia celtica che prenderà forma domani con una rappresentazione teatrale itinerante che partirà nel pomeriggio con la ricostruzione di un antefatto storico e culminerà nella suggestiva cerimonia serale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due giorni tra i celti. Tra i re dei figuranti

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