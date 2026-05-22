Due film e tre serie tv da vedere questo weekend 22-24 maggio

Questo weekend, dal 22 al 24 maggio, offre diverse opzioni tra cinema e piattaforme di streaming. Sono in programma due film che saranno disponibili in sale e online, oltre a tre serie TV che stanno attirando l’attenzione del pubblico. Le uscite coprono generi diversi, spaziando dal dramma alla commedia, e sono pensate per soddisfare gusti diversi. Con l’arrivo del sole e delle temperature più calde, si tratta di un’occasione per trascorrere qualche ora davanti allo schermo.

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