Il 5 marzo, durante operazioni militari condotte da forze armate americane e israeliane, si sono verificati bombardamenti in diverse aree. In quel periodo, sono stati segnalati movimenti di droni Shahed, provenienti dalla Cina, che vengono utilizzati per rifornire l’Iran e la Russia. Questi droni sono stati trovati in zone interessate dai conflitti e sono stati identificati come parte di una rete che aggira le sanzioni internazionali. Le autorità coinvolte hanno avviato indagini per monitorare l’attività di queste apparecchiature.

Lo scorso 5 marzo, mentre le forze armate americane e israeliane conducevano bombardamenti contro installazioni iraniane e Teheran rispondeva con raid missilistici diretti verso Israele e verso i Paesi del Golfo che ospitano basi statunitensi, da un server collocato in Cina è stata inviata una email destinata al settore aeronautico. Nel testo, la società Xiamen Victory Technology esprimeva sostegno all’Iran dopo gli attacchi subiti e proponeva la vendita di propulsori di progettazione tedesca destinati a droni suicidi. Si tratta dei motori Limbach L550, componenti vietati dalle restrizioni americane verso Iran e Russia perché ritenuti essenziali per il funzionamento dello S hahed-136, il velivolo kamikaze sviluppato da T eheran e utilizzato in massa anche dalle forze russe durante la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Droni Shahed, la rete cinese che rifornisce Iran e Russia aggirando le sanzioni

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Ukraine JUST FOUND Russias Secret Drone Hub— Minutes Later, GONE

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