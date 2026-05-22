Droni e IA | i paracadutisti britannici testano lo sciame robotico

Un gruppo di paracadutisti britannici ha condotto test su uno sciame di droni controllati da intelligenza artificiale, concentrandosi sulla coordinazione tra i dispositivi. Durante le prove, sono state analizzate le modalità di gestione e controllo di molte unità contemporaneamente, utilizzando un software dedicato. Sono stati inoltre monitorati i possibili problemi tecnici che potrebbero compromettere la comunicazione tra i droni, come interferenze o malfunzionamenti del sistema.

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? Punti chiave Come può un software coordinare un intero sciame di droni?. Quali rischi tecnici minacciano la stabilità della comunicazione tra i robot?. Perché questo sistema cambierà le tattiche delle unità d'élite europee?. Quanto influirà questo investimento sulla produzione militare nel Regno Unito?.? In Breve Contratto da 1,93 milioni di sterline per il nuovo sito produttivo di Swindon.. Investimenti territoriali in Inghilterra potenzialmente raggiungibili fino a 20 milioni di sterline.. XTEND gestisce oltre 10.000 sistemi distribuiti in più di 30 nazioni diverse.. Finanziamento di 8,8 milioni di dollari dal Dipartimento della Difesa statunitense. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Droni e IA: i paracadutisti britannici testano lo sciame robotico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cellina Meduna: droni e blindate testano la nuova difesa digitale? Punti chiave Come possono i droni guidare il tiro delle blindate Centauro? Chi ha coordinato l'integrazione tra artiglieria, genio e aviazione?... Rimini, apre il raduno dell’Anc: tra droni e paracadutisti? Domande chiave Come verranno utilizzati i droni per prevenire le alluvioni? Dove si svolgeranno le dimostrazioni pratiche della protezione civile?...