Droga alle porte di Roma | sequestrati oltre due chili di crack cocaina e hashish
Nelle vicinanze di Roma, sono stati sequestrati più di due chili di droga tra crack, cocaina e hashish. Gli investigatori hanno scoperto un laboratorio domestico utilizzato per la preparazione delle dosi, insieme a un grosso quantitativo di sostanze pronte per essere distribuite nelle aree di spaccio dell’hinterland. L'operazione ha portato al sequestro di diverse sostanze e al fermo di alcune persone coinvolte nelle attività illecite. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle modalità dell'intervento o sui soggetti coinvolti.
Un laboratorio domestico per la preparazione delle dosi e un ingente quantitativo di sostanze pronte a finire nelle piazze di spaccio dell'hinterland. È questo il risultato di due distinte operazioni condotte dagli agenti della questura di Roma, che hanno portato in manette due uomini. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Spaccio di droga: maxi sequestro di oltre due tonnellate di cocaina purissima
Sullo stesso argomento
Prato, operazione antidroga: sequestrati oltre 4 chili di cocaina e 1 di hashish. Arrestati due uominiPRATO – Un pacco proveniente dall’estero e un’auto con un carico di droga nascosto sotto la carrozzeria.
Leggi anche: Due 20enni arrestati per droga, sequestrati oltre 100 grammi di cocaina e hashish
Scontro tra due auto alle porte di Latina: ferita una donna incinta ed i due figli piccoli facebook
Prima Porta, scoperto deposito della droga per 2 milioni e mezzo di euro (video)Un deposito di droga da quasi 2 milioni e mezzo di euro nascosto in un’abitazione privata. È quanto scoperto in via Cabiate, zona Prima Porta, dove un blitz ha portato al sequestro di oltre 480 chili ... romatoday.it
Fermati con droga al casello della A23, due arresti alle porte di UdineLa polizia di Udine ha arrestato due persone che viaggiavano in auto con della droga. L'operazione è stata condotta all'uscita dal casello autostradale di Udine Sud, lungo l'A23. Il conducente del ... ansa.it