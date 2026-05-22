Droga alle porte di Roma | sequestrati oltre due chili di crack cocaina e hashish

Nelle vicinanze di Roma, sono stati sequestrati più di due chili di droga tra crack, cocaina e hashish. Gli investigatori hanno scoperto un laboratorio domestico utilizzato per la preparazione delle dosi, insieme a un grosso quantitativo di sostanze pronte per essere distribuite nelle aree di spaccio dell’hinterland. L'operazione ha portato al sequestro di diverse sostanze e al fermo di alcune persone coinvolte nelle attività illecite. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle modalità dell'intervento o sui soggetti coinvolti.

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