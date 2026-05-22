Dove vedere in tv la 500 Miglia di Indianapolis 2026 | orario programma streaming
Domenica si svolge la 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis, un evento che richiama molti appassionati di automobilismo. La gara si tiene in una pista situata negli Stati Uniti e viene trasmessa in televisione e in streaming. Gli spettatori possono seguire le prove e la corsa, che inizierà con orari specifici e un programma dettagliato. Le piattaforme digitali offrono anche la possibilità di seguire l’evento online, oltre alla tradizionale visione in tv.
Imperdibile appuntamento nella giornata di domenica con la 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. 200 giri del catino di Speedway attendono i 33 protagonisti che come da tradizione si preparano per disputare la competizione automobilistica più antica del mondo. Alex Palou ha vinto lo scorso anno e proverà a confermarsi l’uomo da battere. La Honda #10 del Chip Ganassi Racing guida la classifica assoluta dopo le prime competizioni della NTT IndyCar Series, campionato iniziato a marzo da St. Petersburg in Florida. L’evento di questo weekend potrebbe regalare a Helio Castroneves il quinto successo in carriera nella Indy500. L’esperto pilota brasiliano condivide attualmente il record di quattro affermazioni con Rick Mears (1979, 1984, 1988, 1991), Al Unser (1970, 1971, 1978, 1987) ed A J. 🔗 Leggi su Oasport.it
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