Dove vedere in tv la 500 Miglia di Indianapolis 2026 | orario programma streaming

Domenica si svolge la 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis, un evento che richiama molti appassionati di automobilismo. La gara si tiene in una pista situata negli Stati Uniti e viene trasmessa in televisione e in streaming. Gli spettatori possono seguire le prove e la corsa, che inizierà con orari specifici e un programma dettagliato. Le piattaforme digitali offrono anche la possibilità di seguire l’evento online, oltre alla tradizionale visione in tv.

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Imperdibile appuntamento nella giornata di domenica con la 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. 200 giri del catino di Speedway attendono i 33 protagonisti che come da tradizione si preparano per disputare la competizione automobilistica più antica del mondo. Alex Palou ha vinto lo scorso anno e proverà a confermarsi l’uomo da battere. La Honda #10 del Chip Ganassi Racing guida la classifica assoluta dopo le prime competizioni della NTT IndyCar Series, campionato iniziato a marzo da St. Petersburg in Florida. L’evento di questo weekend potrebbe regalare a Helio Castroneves il quinto successo in carriera nella Indy500. L’esperto pilota brasiliano condivide attualmente il record di quattro affermazioni con Rick Mears (1979, 1984, 1988, 1991), Al Unser (1970, 1971, 1978, 1987) ed A J. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la 500 Miglia di Indianapolis 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Can't Even See Anything | David Malukas Plays Indianapolis 500: The Simulation (1989) Sullo stesso argomento Leggi anche: 500 Miglia di Indianapolis: Alex Palou in pole, il programma e dove vederla Leggi anche: Dove vedere in tv la Strade Bianche 2026: orario, programma, streaming @FoxTV ha registrato 656.000 spettatori per il Gran Premio IndyCar Sonsio di sabato sul circuito stradale di IMS, in calo rispetto ai 710.000 dell'anno scorso. reddit Dove vedere in tv la 500 Miglia di Indianapolis 2026: orario, programma, streamingImperdibile appuntamento nella giornata di domenica con la 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. 200 giri del catino di Speedway attendono i 33 ... oasport.it Indianapolis Road Course 2026: programma e orari TVIl programma del sesto appuntamento del campionato sul circuito realizzato all'interno dell'ovale più famoso del mondo ... formulapassion.it