Un’indagine riguarda un caso di spionaggio legato a una disputa ereditaria, con al centro l’accesso ai dati fiscali di un attore noto. Secondo le fonti, chi ha richiesto l’accesso ai dati sarebbe un soggetto coinvolto nella vicenda. Un esperto informatico avrebbe neutralizzato le misure di sicurezza di un sistema chiamato Serpico, consentendo l’estrazione di informazioni riservate. La vicenda è sotto esame da parte delle autorità, che stanno verificando i dettagli delle operazioni e i soggetti coinvolti.

? Punti chiave Chi ha commissionato l'accesso ai dati fiscali di Ricky Tognazzi?. Come ha fatto un informatico ad aggirare la sicurezza di Serpico?. Quali altri personaggi politici o imprenditoriali sono coinvolti nel dossieraggio?. Perché i documenti della dichiarazione dei redditi sono finiti nelle mani sbagliate?.? In Breve Indagini milanesi coinvolgono 81 persone per accessi abusivi alla Banca Dati Serpico.. Collaboratore Nunzio Samuele Calamucci fornisce dettagli ai magistrati De Tommasi e Fusco.. Cliente della società Equalize commissiona controlli fiscali per gestire contenzioso ereditario.. L'inchiesta mira a chiarire spionaggio su politici e imprenditori tramite database protetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dossieraggio Serpico: spionaggio su Tognazzi per una disputa ereditaria

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