Dopo un prof e un prefetto ora alla cybersicurezza tocca a un manager

Dopo aver scelto un ex professore e un ex prefetto, ora il governo ha deciso di affidare la direzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a un manager. Questa nomina rappresenta la terza scelta in meno di quattro anni, considerando che l’agenzia è stata istituita cinque anni fa. La decisione si inserisce in un quadro di rotazione delle figure di vertice, con l’obiettivo di rafforzare le capacità di protezione digitale del paese.

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Il governo Meloni ci riprova, per la terza volta in meno di quattro anni, a dare slancio all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), fondata soltanto cinque anni fa. Il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha le deleghe sia all’intelligence sia alla cybersicurezza, aveva già cambiato nel marzo di tre anni fa il direttore generale ereditato dal governo Draghi, il professor Roberto Baldoni, considerato uno dei fondatori dell’Agenzia. Struttura, quest’ultima, nata nel 2021 in grande ritardo rispetto ai partner occidentali e dopo forti tensioni politiche, dalla costola del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), la struttura di Palazzo Chigi che coordina le due agenzie d’intelligence, che faceva capo proprio a Baldoni, nominato vicedirettore del Dis nel 2018. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Dopo un prof e un prefetto, ora alla cybersicurezza tocca a un manager ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Camera di commercio. Insediato il Consiglio. Ora tocca alla presidenzaVia alla nuova stagione della Camera di commercio: dopo il peso delle categorie economiche ’firmato’ dalla Regione ecco la seduta di insediamento del... L’assurdo risultato 63-0 omologato dal giudice sportivo, ma ora tocca alla ProcuraAscoli, 21 maggio 2026 – Il giudice sportivo provinciale, l’avvocato Roberto Mestichelli ha omologato il risultato di 63-0 con cui si è conclusa la... Sequestrati telefoni e pc dei sub morti: riportati in Italia da un prof di Genova: si cercano video, dati e messaggi x.com Professore sospeso dopo il post contro la figlia di Meloni, nuovo tentativo di suicidio: è graveL’uomo, sospeso un anno fa dall’Ufficio scolastico regionale dopo un controverso post pubblicato su Facebook contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è lanciato dal balcone d ... adnkronos.com Dopo minacce a figlia nuovo appello prof a Meloni, mi ascoltiÈ online sul sito del quotidiano Il Roma un nuovo messaggio del professore Stefano Addeo, sospeso dopo aver pubblicato un post in cui augurava la morte alla figlia della presidente del Consiglio, ... ansa.it