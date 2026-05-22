Dopo otto anni di declino si arresta la recessione democratica globale

Dopo otto anni di peggioramento costante, la situazione delle democrazie a livello globale sembra aver trovato un punto di stabilità. Questa fase segue un periodo di declino che ha interessato diversi paesi e ha riguardato vari aspetti delle istituzioni democratiche. Le analisi recenti indicano che la tendenza negativa si è fermata, portando a un rallentamento del processo di regressione democratica. La notizia arriva in un momento in cui si registrano segnali di consolidamento e di una possibile ripresa.

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TESTO di Monica Sozzi del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 23 aprile 2026 Dopo anni di peggioramento continuo, la democrazia nel mondo vive ora una fase di stabilizzazione. Il Democracy index 2025 evidenzia infatti un arresto del declino globale, con una quota significativa di Paesi che migliora o mantiene invariato il proprio punteggio. Ma il quadro resta fragile, segnato da squilibri profondi tra aree geografiche e da criticità strutturali nei sistemi politici. Il Democracy index, pubblicato ogni anno dall’ Economist intelligence unit – Eiu, analizza 167 Paesi sulla base di cinque criteri: processo elettorale e pluralismo, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica e libertà civili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tu país podría colapsar y esta es la razón (El peligro de la Anocracia) Sullo stesso argomento Geopolitica e crisi energetiche: la minaccia della recessione globaleL’equilibrio che ha sostenuto l’economia mondiale per decenni è oggi incrinato da una fragilità strutturale che non ammette più distrazioni. Auser, dopo otto anni si chiude la presidenza di Maria Luisa Bargossi: "Il bilancio è sano, oltre 2700 iscritti"Giovedì, nella sede forlivese della Cgil in via Pelacano, è in programma l’annuale assemblea di bilancio di Auser Forlì. Genova, colpì con sei coltellate l'ex compagna dopo una lite, la procura chiede otto anni di carcere e la vittima lo insulta x.com Abbandonato dopo 8 anni perché di troppo, il gatto Carlton torna in rifugio ma non è più lo stessoSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it Definitiva la confisca dei beni del clan Gambacurta. Montespaccato esulta dopo 8 anniDal 30 aprile – ha dichiarato il presidente di Asilo Savoia Massimiliano Monnanni – contavamo i giorni per avere notizie della decisione assunta in camera di consiglio ... romatoday.it