L’ex veterinario Mauro Guerra, di 52 anni, si presenta nuovamente davanti al tribunale, questa volta per chiedere la restituzione di oltre 250 mila euro. Dopo aver subito una condanna, l’uomo si rivolge ai giudici con questa richiesta, restando nello stesso luogo e con lo stesso protagonista. La sua presenza in aula si inserisce in un procedimento legale ancora in corso, che coinvolge anche questa nuova istanza di natura finanziaria.

Il luogo è lo stesso: il tribunale. Il protagonista pure: il 52enne ex veterinario Mauro Guerra. Questa volta è però lui a chiedere qualcosa ai magistrati: la restituzione di oltre 250 mila euro. Un riesame insomma nel corso del quale nella tarda mattinata di ieri l’avvocato Marcello Carmelo si è in buona sostanza riportato alle memorie depositate sul punto. I giudici si sono riservati la decisione. Nell’attesa, per capire torniamo indietro fino al 10 dicembre 2020: quel giorno, nel corso di una perquisizione nell’allora ambulatorio storico del 52enne della frazione di Sant’Antonio, la polizia locale aveva trovato 615 mila euro sistemati in una scatola di polistirolo messa in garage. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo la condanna. L’ex veterinario Mauro Guerra chiede la restituzione di 250 mila euro

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