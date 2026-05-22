Le donne sono più frequentemente vittime di discriminazioni legate allo stigma associato all'HIV, che incidono anche sulla loro possibilità di accedere ai metodi di prevenzione come la PrEP. In molte realtà, incontrano ostacoli nel ricevere informazioni adeguate e servizi sanitari dedicati, rendendo più difficile la gestione del rischio di contagio. Questa situazione si verifica in un contesto in cui le disparità di genere e le barriere culturali contribuiscono a limitare il loro coinvolgimento in programmi di prevenzione.

Milano, 22 mag. (Adnkronos Salute) - Schiacciate dallo stigma, penalizzate nelle opportunità di prevenzione. Per le donne l'Hiv ha un impatto più pesante, indica un focus al 18esimo Congresso Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research) che si chiude oggi a Catania, un approfondimento dedicato agli ostacoli che ancora oggi deve affrontare la popolazione femminiale che convive con il virus dell'Aids. Nel 2024 in Italia le nuove diagnosi di Hiv riguardano uomini nel 79% dei casi, mentre le donne rappresentano il 20,8%, riporta una nota dal meeting. L'età mediana alla diagnosi continua a crescere e si attesta a 41 anni per i maschi e 40 anni per le femmine, confermando un progressivo spostamento dell'infezione verso fasce d'età più adulte rispetto al passato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Donne e Hiv, più colpite dallo stigma e accesso marginale alla PrEP

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