’Donna Repubblica’ I giorni del Referendum La grande mostra
È in corso una mostra che ripercorre i giorni del referendum attraverso le immagini di un noto fotografo, famoso per aver documentato la ricostruzione di Milano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tra le sue fotografie si trovano scatti che raccontano la vita quotidiana, i cambiamenti e le sfide di quel periodo. La mostra raccoglie alcuni dei reportage più rappresentativi realizzati dall’autore, puntando l’attenzione sul modo in cui l’obiettivo ha catturato momenti di trasformazione e di resilienza della città.
Celeberrimi i reportage di Federico Patellani, sensibile narratore della distruzione e della rinascita di Milano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gran parte del suo archivio storico (620mila pezzi tra stampe originali, provini e negativi, oltre alla fedele ricostruzione del suo studio) è conservato e valorizzato dal Museo Nazionale di Fotografia (Munaf) – presieduto da Davide Rondoni –, con sede a Cinisello Balsamo (Villa Ghirlanda, via Frova 10), alle porte di Milano. Qui, dal 31 maggio al 5 luglio, con gli scatti che lui stesso voleva palpitanti come i fotogrammi di un film, si propone la mostra ’ Donna Repubblica. I giorni del Referendum ’, a celebrazione del primo voto a suffragio universale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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