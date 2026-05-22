’Donna Repubblica’ I giorni del Referendum La grande mostra

È in corso una mostra che ripercorre i giorni del referendum attraverso le immagini di un noto fotografo, famoso per aver documentato la ricostruzione di Milano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tra le sue fotografie si trovano scatti che raccontano la vita quotidiana, i cambiamenti e le sfide di quel periodo. La mostra raccoglie alcuni dei reportage più rappresentativi realizzati dall’autore, puntando l’attenzione sul modo in cui l’obiettivo ha catturato momenti di trasformazione e di resilienza della città.

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