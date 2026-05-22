Domenico Caliendo svolta nell’inchiesta | il cardiochirurgo risponde ai magistrati per oltre tre ore

Il cardiochirurgo Guido Oppido è stato interrogato dai magistrati di Napoli per più di tre ore nel corso di un'indagine che riguarda le tempistiche di un trapianto e presunte irregolarità. La sua audizione si è concentrata sugli aspetti tecnici della procedura e sulle accuse di falso che gli vengono contestate. Nella stessa inchiesta, il chirurgo Domenico Caliendo ha già fornito chiarimenti, contribuendo a definire i dettagli delle operazioni coinvolte. Le indagini proseguono per fare chiarezza sui fatti contestati.

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Caso Domenico Caliendo: il cardiochirurgo Guido Oppido risponde per oltre tre ore ai pm di Napoli sulle tempistiche del trapianto e sulle accuse di falso. Prosegue senza sosta l’attività degli inquirenti per fare piena luce sulla drammatica vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni e mezzo deceduto lo scorso febbraio a seguito di un trapianto cardiaco fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. Nelle ultime ore, il caso ha registrato un passaggio processuale di cruciale importanza: il dottor Guido Oppido, il cardiochirurgo che guidò l’equipe medica e che eseguì materialmente il delicato intervento chirurgico sul minore, è stato sottoposto a un lungo e dettagliato interrogatorio da parte dei magistrati della Procura partenopea. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo, svolta nell’inchiesta: il cardiochirurgo risponde ai magistrati per oltre tre ore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Domenico Caliendo, svolta nell'inchiesta sul trapianto del cuore Sullo stesso argomento Domenico Caliendo: depositata la querela per diffamazione contro il cardiochirurgoDomenico Caliendo: i genitori querelano il cardiochirurgo Oppido per le dichiarazioni a RaiTre. Domenico Caliendo: le dichiarazioni del cardiochirurgo sulla scelta cruciale durante l’interventoDomenico Caliendo: la testimonianza del chirurgo Guido Oppido fa luce sulle procedure seguite durante il delicato intervento e sulle tempistiche del... Caso Domenico Caliendo, interrogatorio fiume per Oppido: Clampaggio pochi minuti primaÈ durato circa tre ore l’interrogatorio del cardiochirurgo Guido Oppido, ascoltato a Napoli nell’ambito dell’inchiesta sul trapianto di cuore del piccolo ... cronachedellacampania.it Caso Domenico Caliendo, interrogata per oltre due ore la cardiochirurga BergonzoniNapoli - È durato poco più di due ore il nuovo interrogatorio preventivo di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata nell’ambito dell’inchiesta sulla ... cronachedellacampania.it