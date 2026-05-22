Domenica 24 maggio 2026, Rai 1 proporrà due appuntamenti tradizionali del pomeriggio domenicale: Domenica In e Da noi a ruota libera. Entrambi i programmi sono in programma durante la stessa giornata e si concentreranno su interviste, racconti e momenti di intrattenimento con ospiti diversi. La giornata televisiva sarà caratterizzata da una serie di interventi e contributi che coinvolgeranno personaggi noti del mondo dello spettacolo e altri protagonisti del panorama italiano.

La domenica di Rai 1 del 24 maggio 2026 si prepara a regalare un pomeriggio ricco di volti, racconti e atmosfere familiari grazie ai due appuntamenti più amati del daytime: Domenica In e Da noi a ruota libera. Mara Venier e Francesca Fialdini tornano a guidare il pubblico tra interviste, emozioni e storie che attraversano spettacolo, musica, cinema e vita quotidiana, in una cornice che ormai da anni accompagna milioni di telespettatori. Ma quali saranno gli ospiti di Da noi a ruota libera? Quali temi affronterà Francesca Fialdini? E cosa sappiamo invece della nuova puntata di Domenica In, i cui ospiti sono ancora in aggiornamento? Anche questa settimana Domenica In si conferma uno degli appuntamenti più attesi del weekend televisivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Domenica In e Da noi a ruota libera del 24 maggio 2026: ospiti, anticipazioni e cosa vedremo su Rai 1

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