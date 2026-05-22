Domenica Empoli fa sport | In campo 35 società

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 31 maggio si svolge la seconda edizione di Empoli fa Sport, un evento che coinvolge 35 società sportive della città. L'iniziativa si svolge in quattro aree diverse e offre la possibilità di praticare varie discipline sportive, coinvolgendo persone di tutte le età. L’obiettivo principale è promuovere l’attività fisica e il divertimento, creando un momento di incontro tra sportivi e cittadini. La giornata rappresenta un’occasione per scoprire nuove attività sportive e partecipare a dimostrazioni pratiche.

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EMPOLI Sarà una domenica all’insegna dello sport, della saluto e soprattutto del divertimento. Domenica 31 maggio torna Empoli fa Sport - Una città in festa, seconda edizione: un evento aperto a tantissime discipline sportive da provare e praticare in 4 aree della città. Un evento voluto dall’amministrazione comunale di Empoli che replica il successo della passata edizione con la partecipazione di società sportive, atlete e atleti, famiglie e curiosi. "Ci sono alcune novità per questa seconda edizione – afferma l’assessora allo sport, Laura Mannucci –, innanzitutto l’evento partirà dalle 15 per concentrare le tante attività in un unico pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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