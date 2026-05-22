Domenica 31 maggio si svolge la seconda edizione di Empoli fa Sport, un evento che coinvolge 35 società sportive della città. L'iniziativa si svolge in quattro aree diverse e offre la possibilità di praticare varie discipline sportive, coinvolgendo persone di tutte le età. L’obiettivo principale è promuovere l’attività fisica e il divertimento, creando un momento di incontro tra sportivi e cittadini. La giornata rappresenta un’occasione per scoprire nuove attività sportive e partecipare a dimostrazioni pratiche.

EMPOLI Sarà una domenica all’insegna dello sport, della saluto e soprattutto del divertimento. Domenica 31 maggio torna Empoli fa Sport - Una città in festa, seconda edizione: un evento aperto a tantissime discipline sportive da provare e praticare in 4 aree della città. Un evento voluto dall’amministrazione comunale di Empoli che replica il successo della passata edizione con la partecipazione di società sportive, atlete e atleti, famiglie e curiosi. "Ci sono alcune novità per questa seconda edizione – afferma l’assessora allo sport, Laura Mannucci –, innanzitutto l’evento partirà dalle 15 per concentrare le tante attività in un unico pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica Empoli fa sport: "In campo 35 società"

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