Domenica c' è il Soft Clubbing a Borgomanero | centro storico chiuso al traffico fino alle 20

Da novaratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico di Borgomanero per la giornata di domenica 24 maggio. Il Comune ha comunicato i provvedimenti di chiusura al traffico veicolare necessari per consentire lo svolgimento dell'iniziativa denominata "Soft Clubbing", che animerà il cuore della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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