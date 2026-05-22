Docenti esonero dal servizio per partecipare al Seminario Liceo Classico 5.0 anche a distanza

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I docenti hanno la possibilità di essere esonerati dal servizio per partecipare al seminario “Liceo Classico 5.0”, anche in modalità a distanza. La normativa prevede che ogni dipendente abbia diritto a cinque giorni di formazione all’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio. Questa opportunità permette ai docenti di partecipare a iniziative di aggiornamento e formazione, con modalità che includono anche il coinvolgimento remoto, senza perdere il diritto alle ferie di formazione previste dalla legge.

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Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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