Nel panorama politico, un nuovo dato mette in discussione le previsioni: il centro-destra ha registrato un incremento nei consensi, superando temporaneamente il centro-sinistra nei sondaggi recenti. Questa variazione si riflette in una leggera ma significativa avanzata nelle intenzioni di voto, che ha riacceso il dibattito sulla dinamica delle alleanze e delle preferenze degli elettori. La situazione attuale evidenzia come i trend possano cambiare rapidamente, influenzando il quadro politico in modo inatteso.

Un'istantanea che demoralizza coloro che davano per scontato il sorpasso del centro-sinistra nei sondaggi. Secondo YouTrend, il centro-destra torna a crescere e a recuperare posizioni. A trainare il vantaggio, soprattutto Lega e Fratelli di Italia che avanzano rispettivamente di 0,5 e 0,4 punti. Il totale a destra ammonta al 44,8% stimato, con possibilità di raggiungere il 47,8% con Azione oppure il 48,4% con Futuro Nazionale di Vannacci. Al contrario il campo largo perde oltre mezzo punto, penalizzato soprattutto da un calo dello 0,7% per il Movimento 5 Stelle, e così quasi azzerra il suo vantaggio sulla sponda opposta. Al momento, FdI della premier Meloni si piazza al 28,2% (+0,4) mentre diminuiscono Pd al 22,2% (-0,1) e soprattutto M5s che sta al 12,5% e indietreggia di -0,7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Doccia fredda per il campo largo: il centro-destra sorpassa e torna a correre

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