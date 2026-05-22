Novak Djokovic ha raggiunto una vittoria significativa in un torneo preparatorio sul rosso, avvicinandosi così al suo obiettivo di ottenere il 25° titolo Slam. La sua partecipazione a questa competizione rappresenta un passo importante per aumentare le possibilità di successo al prossimo Roland Garros, uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Djokovic ha dimostrato una buona condizione fisica e mentale, elementi fondamentali per affrontare la stagione sulla terra battuta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Con l’appuntamento di Roland Garros che si avvicina, Novak Djokovic è pronto a cimentarsi nella caccia al suo 25° titolo Grand Slam. La sfida sul campo di terra battuta di Parigi si preannuncia intensa, e i fan attendono con trepidazione il possibile trionfo del serbo. Tim Henman, ex tennista e commentatore, non è certo ottimista riguardo alla possibilità che Djokovic possa vincere nuovamente al Roland Garros, nonostante le sue tre vittorie precedenti. Il tennista serbo ha già dimostrato un’ottima predisposizione per il torneo, ma le sue recenti performance stanno creando alcuni dubbi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Djokovic compie un passo importante per migliorare le sue chance al Roland Garros.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Mouratoglou: Sinner al Roland Garros ha le chance di Nadal? Cosa scoprirai Perché l'assenza di Alcaraz cambia le chance di Sinner a Parigi? Come può il controllo del ritmo di Jannik superare Djokovic? Quali...

Patrick Mouratoglou: “Sinner al Roland Garros? Ha le stesse chance di vincerlo che aveva Nadal”Patrick Mouratoglou si “schiera” apertamente dalla parte di Jannik Sinner pensando al Roland Garros 2026, dove per infortunio non sarà presente...

Djokovic compie un passo importante per migliorare le sue chance al Roland Garros.Con l’appuntamento di Roland Garros che si avvicina, Novak Djokovic è pronto a cimentarsi nella caccia al suo 25° titolo Grand Slam. La sfida sul campo di terra battuta di Parigi si preannuncia intens ... napolipiu.com

Djokovic e obiettivo Roland Garros: Preparazione non ideale, ma voglio provarci(Adnkronos) – Novak Djokovic sfida Jannik Sinner e non solo. Il tennista serbo arriva al Roland Garros 2026 affrontando un avversario familiare, ma che non può essere superato nemmeno dal detentore de ... pianetagenoa1893.net