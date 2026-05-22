L’estate di Zlatan Ibrahimovic si divide tra impegni sportivi e impegni personali. Dopo aver partecipato come opinionista a una trasmissione sportiva, il giocatore ha annunciato sui social di aver accettato una sfida che si terrà il primo agosto. Nel frattempo, il focus rimane sul Mondiale di calcio e sulle partite della nazionale, mentre le voci sul ritorno in campo del Milan sono state messe da parte. Ibrahimovic continua a condividere aggiornamenti riguardanti le sue attività sui social network.

L’agenda dell’estate di Zlatan Ibrahimovic è già pienissima. No, lo svedese non ha impegni fissati col Milan, nonostante la possibile rivoluzione in seno al club di via Aldo Rossi. Il senior advisor di RedBird, piuttosto, sarà occupato in attività parallele, che nulla hanno a che fare con il Diavolo e molto con la promozione. di sé stesso. Dell’esperienza da opinionista di punta per Fox Sports al Mondiale si è già scritto in tutte le salse. Ibra sarà negli Stati Uniti per tutta la durata del torneo, quindi circa 40 giorni, insieme - tra gli altri - all’ex compagno al Milan, Clarence Seedorf, e icone del calibro di Thierry Henry e Peter Schmeichel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diviso tra Mondiale e boxe: l'altra estate di Ibra (e il Milan viene dopo)

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