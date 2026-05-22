In Italia, sono state diffuse dichiarazioni che richiamano l’attenzione sul fatto che anche figure storiche di destra vengono considerate divisive, come nel caso di Almirante. La Fiamma, simbolo di un movimento politico di estrema destra, continua a essere presente e attiva. Recentemente, alcuni commenti hanno sottolineato come ci siano tentativi di appropriarsi di questa identità politica, anche da parte di individui con posizioni più radicali. La discussione si inserisce nel contesto delle dinamiche politiche attuali, con protagonisti di spicco e dichiarazioni pubbliche.

La Fiamma resta sempre accesa, ci mancherebbe. Soprattutto quando c’è chi, a destra che più a destra non si può, cerca di scipparla (vero generale Vannacci?). Nel 38esimo anniversario della morte di Giorgio Almirante, Giorgia Meloni ha tenuto a ricordare il fondatore del MSI, con un post sui social: «Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante, il mio pensiero va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana», scrive la premier. «Di lui restano il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto. Un ricordo che continua a vivere nel percorso della destra italiana e nella memoria di una comunità politica che, ancora oggi, non si risparmia, per aggiungere il proprio pezzo di cammino, con coraggio e determinazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dite a Meloni e La Russa che anche Almirante è divisivo: le pillole del giorno

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