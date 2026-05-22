Distrutto dal fuoco il bobcat di un' impresa le fiamme danneggiano anche una villa e un' auto

Da agrigentonotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha distrutto un bobcat di un'impresa, causando anche danni a una villa e a un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Le fiamme hanno interessato il veicolo da cantiere e hanno provocato danni consistenti al porticato e agli infissi di uno stabile nelle vicinanze. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e le autorità stanno indagando sul fatto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bobcat incenerito da un misterioso rogo. Fuoco che ha danneggiato, e anche pesantemente, il porticato e gli infissi dello stabile dove era stato lasciato posteggiato. Ma anche una Volkswagen Passat del proprietario della casa di campagna dove erano stati avviati dei lavori. E' accaduto tutto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Fiamme nella notte in città: due diversi incendi danneggiano una palestra e un'autoBRINDISI - Le fiamme hanno scosso la città questa notte: due differenti incendi hanno danneggiato prima una palestra, poi un'auto parcheggiata per...

Leggi anche: Senago, incendio a Villa Sioli. Le fiamme sono partite dal tetto. Vigili del fuoco al lavoro per ore

distrutto dal fuoco ilIl mezzo è andato completamente distrutto, delicato l’intervento dei vigiliUta Stavolta lo spettacolo dei fuochi artificiali della festa patronale è andato oltre quello programmato: il furgone utilizzato per il trasporto del materiale pirotecnico è diventato esso stesso una ... lanuovasardegna.it

distrutto dal fuoco ilCamion in fiamme a Pravisdomini: fuoco dalla cabina al carico di legno: distruttoMezzo pesante in fiamme a Pravisdomini vicino a un capannone: nessun ferito, incendio domato dai Vigili del fuoco. nordest24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web