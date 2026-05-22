Distrutto dal fuoco il bobcat di un' impresa le fiamme danneggiano anche una villa e un' auto

Un incendio ha distrutto un bobcat di un'impresa, causando anche danni a una villa e a un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Le fiamme hanno interessato il veicolo da cantiere e hanno provocato danni consistenti al porticato e agli infissi di uno stabile nelle vicinanze. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e le autorità stanno indagando sul fatto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Bobcat incenerito da un misterioso rogo. Fuoco che ha danneggiato, e anche pesantemente, il porticato e gli infissi dello stabile dove era stato lasciato posteggiato. Ma anche una Volkswagen Passat del proprietario della casa di campagna dove erano stati avviati dei lavori. E' accaduto tutto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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