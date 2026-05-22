Dissesto idrogeologico Pennabilli tra le priorità della Regione | maxi intervento contro il rischio frane

Da riminitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione ha annunciato un maxi intervento per affrontare il dissesto idrogeologico che interessa Pennabilli e le aree circostanti. I lavori prevedono la costruzione di casse di laminazione, il ripristino di argini e interventi su opere idrauliche. Sono programmati anche interventi di adeguamento delle scogliere lungo il litorale marino e misure di prevenzione e mitigazione del rischio frane nelle zone dell’Appennino. L’obiettivo è ridurre il rischio e tutelare le comunità locali.

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Casse di laminazione, ripristino di argini, opere idrauliche. Adeguamento di scogliere lungo il litorale marino, interventi di prevenzione e mitigazione del rischio frane in Appennino. La Regione Emilia-Romagna candida dieci interventi, da Piacenza a Rimini, al finanziamento del Piano nazionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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