Dissesto idrogeologico Pennabilli tra le priorità della Regione | maxi intervento contro il rischio frane
La regione ha annunciato un maxi intervento per affrontare il dissesto idrogeologico che interessa Pennabilli e le aree circostanti. I lavori prevedono la costruzione di casse di laminazione, il ripristino di argini e interventi su opere idrauliche. Sono programmati anche interventi di adeguamento delle scogliere lungo il litorale marino e misure di prevenzione e mitigazione del rischio frane nelle zone dell’Appennino. L’obiettivo è ridurre il rischio e tutelare le comunità locali.
Casse di laminazione, ripristino di argini, opere idrauliche. Adeguamento di scogliere lungo il litorale marino, interventi di prevenzione e mitigazione del rischio frane in Appennino. La Regione Emilia-Romagna candida dieci interventi, da Piacenza a Rimini, al finanziamento del Piano nazionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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