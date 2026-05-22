Durante i playoff, la squadra di Cleveland ha subito una pesante sconfitta contro i Knicks, con James Harden che ha avuto una prestazione deludente. Harden, noto per le sue capacità offensive, non è riuscito a riproporre le sue migliori giocate, mentre i Knicks hanno dominato la partita. Nel frattempo, Caruso ha ricevuto riconoscimenti come All-Star, anche se spesso ha avuto un ruolo più da comprimario rispetto a quello di protagonista. La partita ha messo in evidenza le difficoltà di alcuni giocatori in questa fase decisiva della stagione.

James Harden? Molto male contro i Knicks. Che non fosse più la macchina da canestri (e da step-back) vista agli Houston Rockets è risaputo da anni. Una interpretazione offensiva che era a livello dei migliori di sempre. Quel primo passo non c’è più. Quella velocità di piedi è svanita. Quell’istinto killer costante, anche se a volte non così razionale, che lo portava ad attaccare dal palleggio chiunque e da qualsiasi posizione è ormai un ricordo. Si è riciclato da tempo, James Harden. Già ai Clippers. Molti meno punti nelle mani, anche se rimane sopra la media degli scorer attuali. Ha sempre la capacità di costruire dal palleggio un tiro ad arcobaleno niente male, così come quella visione di gioco sublime che gli permette di servire alla perfezione i compagni sul perimetro o sui pick and roll centrali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Disastro Harden ai playoff: i Cavs sprofondano sotto i colpi di Josh Hart. Caruso è un All-Star travestito da “comprimario” | NBA Freestyle

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